انطلاق منافسات بطولة آسيا للسنوكر 2024 غدًا بالرياض

البلاد- الرياض
تنطلق منافسات البطولة الآسيوية للسنوكر 2024 صباح غد الخميس على مركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بمدينة الرياض، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 يونيو إلى 5 يوليو 2024.
ويشارك في منافساتها أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة آسيوية، هي” السعودية ومنغوليا وهونج كونج والهند وميانمار وباكستان وسريلانكا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإيران ولبنان وقطر والكويت والبحرين والإمارات” يتنافسون في 5 منافسات هي” سنوكر 6 كرات فرق، وسنوكر 6 كرات للرجال، وسنوكر 6 كرات للسيدات، وسنوكر6 كرات تحت 21 عامًا للرجال “البلياردو الإنجليزي للرجال”.
يقام حفل افتتاح البطولة في تمام الساعة الخامسة من مساء غد الخميس بحضور رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين، ورئيس الاتحاد الآسيوي للبلياردو والسنوكر محمد النعيمي، ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، ورؤساء وأعضاء الدول المشاركة، ويشتمل الحفل على العديد من الفقرات.
وعقد مساء اليوم الأربعاء الاجتماع الفني وقرعة البطولة، وتم اعتماد البرنامج الزمني، حيث تبدأ المنافسات عند الساعة 10:00 من صباح غد الخميس.
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