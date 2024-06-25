يورو 2024 | إيطاليا إلى ثمن النهائي بتعادل مثير مع كرواتيا

أدرك البديل ريكاردو زاكاني هدف تعادل قاتلا لإيطاليا في الرمق الأخير في مرمى كرواتيا، ليمنح الآتزوري بطاقة التأهل على حساب الكروات الاثنين.



وكان المنتخب الكرواتي في طريقه إلى التأهل وصيفًا للمجموعة الثانية من نهائيات يورو 2024، قبل أن تتمكن إيطاليا من قلب الطاولة بهدف متأخر.



في ملعب لايبزيغ، سجل لوكا مودريتش هدف التقدم لكرواتيا في الدقيقة 55، لكن زاكاني عادل النتيجة بهدف في الدقيقة الثامنة بعد التسعين.



وصعد منتخب إيطاليا إلى ثمن نهائي يورو 2024 وصيفًا للمجموعة برصيد 4 نقاط، خلف إسبانيا المتصدر بـ9 نقاط، في حين ودعت كرواتيا بنقطتين.

شاهد ملخص مباراة إيطاليا وكرواتيا 1-1