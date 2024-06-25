وزير الدفاع الصيني يستقبل سمو وزير الدفاع ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

بكين : واس

استقبل معالي وزير الدفاع في جمهورية الصين الشعبية الفريق الأول دونغ جون، في بكين اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية الصين الشعبية.

وفور وصول سموه لمقر الاستقبال، أُجريت له مراسم استقبال رسمية، صافح فيها سموه أعضاء الوفد الصيني، فيما صافح معالي وزير الدفاع الصيني أعضاء الوفد السعودي، وعُزف خلالها السلام الوطني للبلدين ثم استُعرض حرس الشرف.

بعد ذلك، عقد سمو وزير الدفاع ومعالي وزير الدفاع الصيني جلسة مباحثات رسمية، بحضور وفدي الوزارتين، جرى خلالها استعراض العلاقات السعودية الصينية، وسُبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الدفاعية؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين.

كما بحث الجانبان الجهود التنسيقية المشتركة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاستقبال، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ومعالي قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن مسفر بن سويلم آل غانم، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في بكين العميد البحري الركن سالم بن صالح المالكي.

فيما حضره من الجانب الصيني، معالي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة في اللجنة العسكرية المركزية الفريق جينغ جيان فنغ، ومدير مكتب التعاون العسكري الدولي في اللجنة العسكرية المركزية اللواء لي بين، وعدد من كبار المسؤولين.