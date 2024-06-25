الرياضة وزارة الرياضة تُوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة المسـار الرياضي

الرياض- البلاد وقعت وزارة الرياضة أمس الاثنين مذكرة تفاهم مع مؤسسة المسـار الرياضي، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين؛ من أجل زيادة الأنشطة الرياضية، ورفع نسبة الممارسين للرياضة؛ للمساهمة في تحسين جودة حياة المجتمع، حيث جرت مراسم التوقيع في مقر أكاديمية مهد بالعاصمة الرياض، بين معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي السيـدة جين ماكجيفرن. وتهدف هذه المذكرة إلى تحقيق مزيد من التعاون بين الطرفين لإقامة فعاليات رياضية مختلفة ومتنوعة، ومواءمة الخطط وتبادل المعلومات، إلى جانب إصدار التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى العمل المشترك نحو اكتشاف المواهب الرياضية، ودعم المبادرات المشتركة والمؤشرات ذات الصلة نحو تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للوزارة، التي تتكامل مع رؤية السعودية 2030. وتسعى وزارة الرياضة من خلال هذه المذكرة، إلى تقديم الدعم الفني، وفقاً لمعايير الإنشاء والتشغيل للأصول الرياضية الخاصة بمؤسسة المسار الرياضي، من خلال إقامة الفعاليات والبرامج الرياضية في المواقع التي تتيحها المؤسسة للوزارة؛ بهدف العمل التكاملي والمشترك نحو تعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية، وتحفيز ممارستها، من خلال إيجاد البرامج المناسبة لذلك، والتنسيق مع الجهات المختلفة. يشار إلى أن هذه المذكرة تأتي ضمن سلسلة من مذكرات التفاهم، التي وقعتها وزارة الرياضة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، لتحقيق التعاون المثمر، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، والمساهمة في رفع معدل ممارسي الرياضة بمختلف أنواعها، بما يتناسب مع فئات وشرائح المجتمع كافة.