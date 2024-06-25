هيئة الأفلام تنظم 7 ورش تدريبية في تبوك

تبوك : البلاد

نظمت هيئة الأفلام في مدينة تبوك أمس ، 7 ورش تدريبية ضمن برنامج صناع الأفلام، بحضور مجموعة من الخبراء والمختصين العالميين، وذلك بمقر جامعة تبوك.

وتضمن البرنامج مجموعة من الورش المتخصصة في مهارات التصوير السينمائي، وفن التركيز الدقيق للعدسة السينمائية، والإضاءة السينمائية، ومعدات الإضاءة وتحريك الكاميرات (GRIP) وتصميم الأزياء والأدوات الخاصة، وتصميم الأزياء السينمائية، وفن المكياج السينمائي.

يذكر أن هيئة الأفلام أطلقت النسخة الرابعة من برامج “صُناع الأفلام”، مطلع شهر يناير هذا العام 2024، في ظل مواصلتها لتعزيز المواهب السعودية في صناعة الأفلام، حيث تستهدف الهيئة في هذه النسخة من البرنامج مضاعفة أعداد المتدربين والمتدربات من المهتمين بصناعة الأفلام من المبتدئين والمحترفين، من خلال تنفيذ ورشة عمل تدريبية حضورية تقام في جميع مناطق المملكة، وورش تدريبية تقدّم افتراضيًا “عن بعد”؛ سعيًا لتعزيز فرص التعلم، وزيادة الوعي بمستقبل صناعة الأفلام.