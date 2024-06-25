مَجْمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يختتم مشاركته في معرض بكين الدولي للكتاب 

الرياض : البلاد

اختتم مَجْمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربية اليوم في مدينة (بكين) الصينية، مشاركته في (معرض بكين الدولي للكتاب 2024م)، الذي أقيم على مدى خمسة أيام، بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، في مركز الصين الوطني للمؤتمرات، وذلك ضمن جناح المملكة العربية السعودية بوصفها ضيف شرف.

وتضمَّن المعرض إطلاق المجمع مشروعًا عن اللغة العربية في الصين، يهدف إلى ترجمة بعض إصداراته إلى اللغة الصينية، ومنها: “١٠٠ سؤال عن اللغة العربية”، و”دليل ثقافة اللغة العربية للناطقين بغير العربية”، و”دليل متعلّمي اللغة العربية الناطقين بغيرها”، ويهدف المشروع أيضًا إلى إعداد أدلة عن العلماء، والمؤسسات، والجامعات المعنيّة باللغة العربية في الصين، وإصدار كتاب من عدة أجزاء عن اللغة العربية في الصين، وعن تاريخها، وواقعها، ومستقبلها، والجهود المبذولة في تعليمها، وسلسلة من الكتب العلمية عن اللغة العربية.

والجدير بالذكر أن المجمع نظَّم (الملتقى اللغوي السعودي الصيني) بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهو ملتقى ثقافي تضمن ندوة: “اللغة العربية واللغة الصينية، التاريخ والعلاقة”، المكوّنة من جلستين، الأولى بعنوان: “اللغة العربية والتواصل الحضاري”، والثانية بعنوان: “التأثيرات اللغوية للغة العربية في اللغة الصينية والعكس”، وقد تضمّنت هذه الجلسة: الألفاظ المستعارة، والكلمات، وظواهر الاتصال اللغوي.

وتندرج مشاركة المجمع في الجناح السعودي في معرض بكين الدولي للكتاب 2024م – تحت مظلّة وزارة الثقافة- ضمن أنشطته الرامية إلى التعريف بمشروعاته وبرامجه في مسارات نشر اللغة العربية، وتعليمها للناطقين بغيرها محليًّا وعالميًّا، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية وعلومها؛ على نحوٍ يُعزّز مكانة اللغة والثقافة العربيَّتين، ويدعم نشر المحتوى العربي وإثراءه، ويرفع مستوى الوعي باللغة العربية بين قاصدي (معرض بكين الدولي للكتاب 2024م) من الزوار الصينيين والدوليين الراغبين في تعرُفِ اللغة العربية.