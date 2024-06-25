موعد انتهاء التقديم في برامج «الجمارك»

البلاد – الرياض

تواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استقبال طلبات التقديم للانضمام في برامج حديثي التخرج (برنامج أمين، وبرنامج بناء الكفاءات) التي أعلنت عن إطلاقها مؤخرًا، وذلك حتى انتهاء مدة التقديم المقررة في 29 يونيو الجاري وتستهدف الهيئة من خلال البرنامجين الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير في أكثر من 30 تخصصًا جامعيًا، حيث تسعى الهيئة إلى التركيز على جانب بناء وتنمية القُدرات المعرفية والتطبيقية للمتدربين في أساسيات العلوم الزكوية والضريبية والجمركية.

وأوضحت الهيئة أن برنامج “أمين” يستهدف الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس لتدريبهم في مساري التفتيش الجمركي ومسار الوسائل الحية ، في حين يستهدف برنامج “بناء الكفاءات”، النخبة من خريجي الجامعات السعودية والعالمية الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير. وتحرص الهيئة على استقطاب الكفاءات المتميزة من حديثي التخرج من الجامعات السعودية والعالمية؛ للانضمام لبرامج نوعية تسهم في إثراء مهاراتهم العلمية والعملية، وتتيح لهم فرصة التطبيق العملي في بيئة عمل متكاملة تمكنهم من إتقان المهارات المهنية والعلوم الجمركية المناسبة.