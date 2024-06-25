منافسات قوية تشهدها بطولة أرامكو للجولف في لندن

متابعة – محمد الجليحي

تشهد سلسلة بطولة آرامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بجولتها المقبلة التي ستقام في لندن، وتحديدا في نادي سنتويون خلال الفترة من 3 الى 5 يوليو المقبل منافسه واسعه لأفضل اللاعبات على مستوى العالم مما يمهد الطريق لمنافسة قوية منتظرة.

وتنضم التايلاندية باتي تافاتاناكيت والثنائي الأمريكي أليسون لي وأنجيل يين إلى المنافسات إلى جانب تشارلي هال وجورجيا هول ونيللي كوردا، حيث تهدف الأخيرة إلى الدفاع عن لقبها الفردي اعتبارًا من عام 2023.

وكانت تافاتاناكيت، قد ظفرت بلقب سلسلة بطولة آرامكو للفرق البالغة قيمتها 5 ملايين دولار والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في الرياض فبراير الماضي حيث كان أول القابها منذ فوزها ببطولة شيفرون في عام 2021 .

وقالت تافاتاناكيت وهي تتأمل نجاحها الأخير: “بدأ هذا الموسم بداية رائعة، بفضل العمل الذي بذلته أنا وفريقي على مر السنين. كان الفوز في الرياض مهما، حيث كان لقبي الأول منذ ثلاث سنوات، وتلاه فوز خاص في تايلاند في الأسبوع التالي.

كما تشهد المنافسات مشاركة اللاعبة نيللي كوردا التي مرت بموسم مميز حيث قالت:”من الرائع رؤية مزيد من الاهتمام بالتركيز على جولف السيدات انا متحمسة حقا للعب والمنافسة في لندن خاصة على ملعب قوي مثل نادي سنتويون.

اما أليسون لي، التي عادلت الرقم القياسي في التهديف المكون من 72 حفرة بفوزها في خاتمة السلسلة في الرياض العام الماضي بنتيجة 29 تحت المعدل، ستظهر لأول مرة في الجولة الأوروبية للسيدات بعد ذلك الفوز.

وأعربت لي عن حماسها قائلة: “الرياض كانت بالتأكيد أبرز الأحداث. لقد كان فيها الكثير من المتعة والآن انا متحمسة للمشاركة في لندن لأول مرة هذا العام وأتوقع ثلاثة أيام تنافسة.

وتنضم إلى لي زميلتها الأمريكية أنجيل يين، التي عادت إلى سلسلة بطولة آرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بعد غياب دام ثلاث سنوات كما تشهد البظولة مشاركة نجمة كأس سولهايم اميلي بيدرسن والبطلة الرئيسية آنا نوردكفيست من السويد.

تعد سلسلة بطولة آرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة فرصة لعشاق رياضة الجولف لقضاء ثلاثة أيام من المتعة والرياضة والترفيه.