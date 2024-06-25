خدمات متكاملة لقاصدي المدينة في ختام رحلتهم الإيمانية

البلاد ــ المدينة المنورة

يواكب وصول قوافل ضيوف الرَّحمن إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج، خدمات متكاملة تبذلها الجهات الحكومية والتطوعية؛ بهدف تهيئة كل ما يحتاجه الحجاج، ليؤدوا الصلوات والعبادات براحة وسكينة، ويتمون رحلتهم الإيمانية بيسر وأمان.

ويتوافد يومياً حجاج من مختلف الجنسيات إلى مسجد قباء، بعد أن أتموا أداء فريضة الحج، خامس أركان الإسلام، تواكبهم خدمات ميدانية عديدة تقدمها الجهات المعنية، تشمل تنظيم دخول المصلين إلى المسجد، وتهيئة الساحات المحيطة بما يضمن انسيابية الحركة قبل الصلاة وبعدها، وتخصيص مواقف في الجهتين الجنوبية والشمالية لوقوف المركبات، وتوفير سقيا مياه زمزم الباردة داخل المسجد، إضافة إلى مشاركة الكوادر التطوعية في توزيع عبوات المياه الباردة في الساحات خارج المسجد على مدار الساعة في ظل ارتفاع درجة حرارة الطقس، فضلاً عن خدمات الإرشاد الميداني، ونقل كبار السن وذوي الإعاقة بالعربات الكهربائية بشكل ترددي مجاني، ضمن منظومة خدمات شاملة تعني براحة زوار المدينة المنورة في جميع الأماكن التي يقصدونها.

ويحرص ضيوف الرحمن عند قدومهم لأداء فريضة الحج على زيارة المدينة المنورة، ومساجدها التاريخية، ومعالمها الأثرية، ومن أبرز تلك الأماكن مسجد قباء، حيث يؤدون الصلاة في المسجد التاريخي الذي يرتبط بسيرة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – كأول مسجد أسّس بعد هجرته للمدينة المنورة، والذي يشهد حالياً أعمالاً متواصلة، لتوسعة وتطوير مرافقه، وساحاته محيطه، ضمن مشروع تطويري حضاري، تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة، ليستوعب بعد اكتماله عدداً أكبر من المصلين، متضمناً إلحاق مساحات محيطة بالجامع لخدمة قاصديه.