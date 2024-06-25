جامعة الإمام تسجّل براءة اختراع “فيلم الأشعة السينية”

البلاد ــ الرياض

سجّلت جامعة الإمام‬ محمد بن سعود الإسلامية براءة اختراع جديدة من مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO)، وذلك عن ابتكار فيلم الأشعة السينية المصنع من مواد حيوية وطريقة تحضيره، للمخترعين بقسم الأحياء كلية العلوم الدكتور شريف حسين، والدكتور محمد سعد العيسى، والدكتور حسن أحمد رديني، والدكتور ناصر آدم إبراهيم، والدكتور محمد موسى الزهراني، والأستاذ المشارك بقسم الرياضيات الدكتور سالم علي اليامي.

ويُعنى الاختراع بتصنيع أغشية حيوية نانوية عضوية قابلة للتحلل، بدلاً من الأغشية الاصطناعية التي تُستخدم في الوقت الحاضر في المختبرات والجراحة والطب الحيوي والهندسة الحيوية وطب الأسنان، وقد استخدم الاختراع الأغشية الحيوية النانوية العضوية القابلة للتحلل بدلاً من الأفلام الاصطناعية، حيث يمكن للأغشية الحيوية النانوية العضوية المبتكرة إذابتها كمادة حيوية قابلة للتحلل، كما أنها مصنفة كصديقة للبيئة.

ويعدّ هذا الإنجاز نتيجة مبادرة برنامج إيداع وتسجيل براءات الاختراع‬ التي أطلقها مركز الابتكار وريادة الأعمال‬، وهي إحدى مبادرات الجامعة لدعم وتعزيز تسجيل براءات ختراع منسوبيها وحفظ مكتسبات الجامعة في المجالات الفكرية.