تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية.. اجتماع مجلس التجارة والاستثمار السعودي – الأمريكي

واشنطن- واس

يواصل وفد المملكة برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران ، أعمال الاجتماع الثامن لمجلس التجارة والاستثمار السعودي – الأمريكي، المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 28 يونيو الجاري في واشنطن، بمشاركة (20) جهة حكومية.

ويهدف المجلس إلى التعرف على فرص توسيع التجارة والاستثمار، والعمل على إزالة العوائق التي تعترض تدفق التجارة والاستثمار، وتعزيز بيئة تجارية واستثمارية واعدة، وتعزيز التنمية الاقتصادية بين البلدين. ويشارك الوفد السعودي على هامش الاجتماع، في عدد من الاجتماعات وورش العمل، منها ورشة عمل بعنوان “الفرص التجارية بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة”، والجلسة الافتتاحية في قمة الاستثمار الأمريكية برئاسة وزيرة التجارة الأمريكية، السيدة جينا رايموندو. كما يشارك الوفد في منتدى الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الخليجي – الأمريكي، وجلسة نقاش بعنوان “استثمار السعودية في التكنولوجيا”، والمنتدى الأمريكي السعودي الذي يأتي بعنوان “الاستثمار في مستقبلنا المشترك”، ولقاء الطاولة المستديرة الخليجية الأمريكية، ولقاء الطاولة المستديرة السعودية الأمريكية، بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لعام 2023م، بلغ حوالي 34 مليار دولار، وجاءت المنتجات المعدنية والأسمدة، أبرز السلع السعودية المُصدرة للولايات المتحدة، فيما سجلت الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها، والسيارات وأجزاؤها أبرز السلع الأمريكية المستوردة.