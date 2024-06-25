برامج ومبادرات لتمكينهم في سوق العمل.. 25 ألف فرصة وظيفية لخريجي التدريب التقني

البلاد – الرياض

تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات لتسهيل التحاق خريجيها وخريجاتها بسوق العمل في مجالات تتناسب مع تخصصاتهم ، حيث أسهمت خلال شهر مايو في طرح (25171) فرصة وظيفية ، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأعمال.

وأبرمت المؤسسة (54) مذكرة تفاهم مع عدة جهات خلال الشهر ذاته، ونفّذت (136) برنامجًا لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل ، إضافة إلى عقد (214) لقاءً مع مسؤولي الموارد البشرية في عددٍ من الجهات؛ بهدف بحث سبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي وخريجات برامج التدريب التقني، إلى جانب توزيع استبانات لقياس رضا أصحاب العمل بلغ عددها (594) استبانة، واستبانات لقياس رضا الخريجين (6337) استبانة.

وكانت المؤسسة قد أسهمت خلال شهر أبريل الماضي في توفير (8012) فرصة وظيفية بالتنسيق مع القطاع الخاص ، من خلال (6) مذكرات تفاهم مع عدة شركات ، كما تمّ تنفيذ ( 59) برنامج لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافةً إلى عقد (129) لقاء مع مسؤولي الموارد البشرية في عدة جهات بهدف بحث سبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي برامج التدريب التقني.

وأطلقت الهيئة عدة مبادرات للإسهام في تحقيق ذلك من أبرزها مبادرة ” فرصة عمل لكل خريج “، وكذلك تمّ إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات .