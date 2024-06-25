الإقتصاد

إقفال طرح شهر يونيو من الصكوك المحلية بـ 4.4 مليارات ريال

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو الحجة / 1445 هـ      25 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.414 مليارات ريال سعودي (أربعة مليارات وأربعمئة وأربعة عشر مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 1.6 مليار ريال سعودي (مليارًا وستمئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 53 مليون ريال سعودي (ثلاثةً وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 2.761 مليار (مليارين وسبعمئة وواحدًا وستين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2034 ميلادي

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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