أمير منطقة المدينة المنورة يتفقد مقر وكالة الإمارة لشؤون الحج والزيارة

المدينة المنورة : البلاد

تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، مقر وكالة الإمارة لشؤون الحج والزيارة.

وخلال الجولة، قدّم وكيل إمارة المنطقة لشؤون الحج والزيارة الدكتور عيد التوم، شرحاً عن المؤشرات التشغيلية لموسم الحج في المدينة المنورة، والنسب التشغيلية في المنافذ الجوية والبرية بالمنطقة وحركة إشغال المساكن وإحصائيات المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية في كافة المرافق الطبية ومستشفيات المنطقة.

وأعرب سمو أمير منطقة المدينة المنورة، عن شكره وتقديره لجميع منسوبي لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، مشيداً بدورهم الفاعل في متابعة مستوى الأداء لجميع الخطط التشغيلية للقطاعات الخدمية خلال أعمال موسم الحج، حاثهم على بذل المزيد من الجهود لكل ما من شأنه تحقيق التيسير والراحة لقاصدي المسجد النبوي الشريف فيما تبقى من أعمال موسم ما بعد الحج.

كما اطّلع الأمير سلمان بن سلطان، على مركز المراقبة الميدانية في وكالة الإمارة لشؤون الحج والزيارة، التي تتابع العمليات التشغيلية والميدانية ومنظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المدينة المنورة كافة.

وفي نهاية الجولة، قدّم وكيل الإمارة لشؤون الحج والزيارة، شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه ومتابعته لأعمال لجنة الحج والزيارة بالمنطقة كافة مما أسهم في نجاح الخطة التشغيلية لأعمال موسم ما قبل الحج وتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف.