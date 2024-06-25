أمير المنطقة الشرقية يدشن مستشفى مغربي للعيون والأسنان في الدمام

الدمام : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية , بمقر الإمارة اليوم، مستشفى مغربي للعيون والأسنان في مدينة الدمام, بحضور عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات ومراكز مغربي معتصم علي رضا، ونائب رئيس مجلس الإدارة عامر علي رضا، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للتشغيل الدكتور عبد الرحمن برزنجي، وعدد من المسؤولين.

وثمن سموه جهود القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية في ظل الرعاية غير المحدودة التي يحظى بها القطاع الصحي من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن المنشآت الصحية المتخصصة تعد إضافة مهمة لتلبية حاجة السكان للرعاية الصحية المتقدمة.

من جانبه، أوضح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات ومراكز مغربي ، أن المستشفى الذي يقع على مساحة تزيد عن 15 ألف متر مربع ، سيقدم خدماته في مجالات طب العيون والأسنان لسكان مدينة الدمام والمناطق المجاورة وذلك امتداداً لوجوده في المنطقة منذ 25 عاماً، فيما تخطط المجموعة لتوسيع نطاق خدماتها في المنطقة الشرقية، وافتتاح فروع جديدة في الأحساء والقطيف.