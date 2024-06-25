أمير الشرقية يكرم داعمي سباق الجري الدولي 25

الدمام-البلاد
كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة أمس أعضاء وداعمي سباق الجري الدولي 25.
وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة لسباق الجري الدولي، ومساهمة السباق في حث أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة من خلال الفعاليات المصاحبة للسباق، مؤكداً سموه ضرورة رفع الوعي بين أفراد المجتمع لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتكامل الجهات المختلفة لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح عبدالعزيز بن علي التركي رئيس اللجنة المنظمة أن السباق حصل على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية للسباقات.
كما أدرج رسمياً على الجدول العالمي للسباقات الدولية بالفئة الذهبية، وتصنيفه من ضمن أفضل أول عشر سباقات معترف بها دولياً، حيث شارك في السباق نخبة من أفضل عدائي العالم الحاصلين على نتائج وأرقام مسجلة بأسمائهم عالمياً، وتم استقطاب 27 عداء محترفا من جنسيات مختلفة، حققوا نتائج مميزة وأرقاما قياسية جديدة على مستوى العالم.
وقدم التركي شكره لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية على رعايته للسباق والسباقات الماضية، مشيداً بمشاركة الجهات المختلفة ودعمها لانجاح هذه الفعالية.
ثم كرم سمو أمير المنطقة الشرقية الجهات الداعمة للسباق والمنظمين، وتسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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