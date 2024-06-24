الرياضة

يورو 2024 | ألمانيا تتعادل بصعوبة مع سويسرا ويتأهلان معًا

محمد ابو الوفاaccess_time18 / ذو الحجة / 1445 هـ      24 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
يورو 2024 | ألمانيا تتعادل بصعوبة مع سويسرا ويتأهلان معًا

تعادل منتخب ألمانيا بصعوبة أمام سويسرا، ليخطف صدارة المجموعة الأولى من نهائيات كأس أمم أوروبا 2024، ويتأهل المنتخبان معًا لثمن النهائي.


في ملعب فريق إنتراخت فرانكفورت وأمام 47 ألف مشجع، سجل البديل نيكولاس فولكروغ هدفًا في الدقيقة 92، ليمنح منتخب داي مانشافت الصدارة.


وكانت سويسرا البادئة بالتسجيل عند الدقيقة 28 من الشوط الأول عبر صانع الألعاب الشاب دان ندوي إثر تمريرة من زميله ريمو فرويلر.


بتلك النتيجة يتأهل المنتخب الألماني متصدرًا للمجموعة الأولى بسبع نقاط، ثم يليه مباشرة سويسرا في الوصافة بواقع 5 نقاط.

شاهد أهداف مباراة ألمانيا وسويسرا 1-1

 

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