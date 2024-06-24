المحليات

مذكرات تعاون وشراكة لدعم برامج وفعاليات موسم جدة 2024

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1445 هـ      24 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، في مقر الإمارة، توقيع مذكرات تعاون وشراكة لدعم برامج وفعاليات موسم جدة 2024، الذي ينطلق الخميس المقبل تحت شعار “من جديد”.

 وضمّت قائمة الاتفاقيات مجموعة من الشركات الراعية والداعمة للموسم.

 يشار إلى أن موسم جدة في نسخته الحالية يعتزم تقديم ما يزيد عن 5 آلاف فعالية في 5 مناطق ترفيهية تتنوع بين التجارب والمغامرات والألعاب التفاعلية، بالإضافة إلى المسرحيات والعروض الفنية والثقافية الحيّة، كذلك الأنشطة الترفيهية والرياضية والسياحية المبتكرة، والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، إلى جانب التسوّق من أشهر العلامات التجارية العالمية، ويتوقع أن يبلغ عدد زوار الموسم أكثر من 10 ملايين زائر.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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