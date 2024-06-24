جدة : البلاد

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، في مقر الإمارة، توقيع مذكرات تعاون وشراكة لدعم برامج وفعاليات موسم جدة 2024، الذي ينطلق الخميس المقبل تحت شعار “من جديد”.

وضمّت قائمة الاتفاقيات مجموعة من الشركات الراعية والداعمة للموسم.

يشار إلى أن موسم جدة في نسخته الحالية يعتزم تقديم ما يزيد عن 5 آلاف فعالية في 5 مناطق ترفيهية تتنوع بين التجارب والمغامرات والألعاب التفاعلية، بالإضافة إلى المسرحيات والعروض الفنية والثقافية الحيّة، كذلك الأنشطة الترفيهية والرياضية والسياحية المبتكرة، والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، إلى جانب التسوّق من أشهر العلامات التجارية العالمية، ويتوقع أن يبلغ عدد زوار الموسم أكثر من 10 ملايين زائر.