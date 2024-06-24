مجمع لإعادة تدوير النفايات في ميناء جدة

البلاد – جدة

وقعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، وشركة إدارة خدمات البيئة العالمية المحدودة “ريڤايڤا ” المملوكة من مجموعة “سرك” ، عقدًا لإنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية بميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارية من قِبل الشركة بــ 30 مليون ريال، وبمساحة إجمالية تصل إلى 10 آلاف متر مربع.

وجرى التوقيع من قبل رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التدوير “سرك” المهندس زياد بن محمد الشيحه، بحضور عدد من المسؤولين.

ويأتي العقد في إطار جهود “موانئ” لتعزيز الاستدامة البيئية، والحفاظ على سلامة البيئة البحرية، وبناء قطاع بحري مستدام؛ يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومبادرة الموانئ الخضراء.