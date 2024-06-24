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تصنيف عالمي لمجلات جامعة الملك سعود

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1445 هـ      24 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـ البلاد

حققت جامعة الملك سعود إنجازاً علمياً بحصول 14 مجلة علمية من مجلات جامعة الملك سعود على تصنيف في قاعدة بيانات الـ WOS وفق فهرس (ESCI،SCIE،SSCI) مع ارتفاع في التصنيف الربعي (Quartiles) لمعظم مجلاتها حسب القائمة التي أصدرتهاClarivate Analytics للعام 2023.

وبهذه المناسبة أكد رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان أن حصول الجامعة على هذا الإنجاز للمجلات العلمية يأتي ضمن الإنجازات التي حققتها الجامعة في عدد من التصنيفات العالمية والذي يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م والذي يجسد الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- للعلم والعلماء.

يذكر أن المجلات التي تم تصنيفها هي 26 مجلة سعودية علمية ضمن تقرير الكلارفيت Clarivate للعام 2023م 14 مجلة منها تابعة لجامعة الملك سعود.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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