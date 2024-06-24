تصنيف عالمي لمجلات جامعة الملك سعود

البلاد ـ البلاد

حققت جامعة الملك سعود إنجازاً علمياً بحصول 14 مجلة علمية من مجلات جامعة الملك سعود على تصنيف في قاعدة بيانات الـ WOS وفق فهرس (ESCI،SCIE،SSCI) مع ارتفاع في التصنيف الربعي (Quartiles) لمعظم مجلاتها حسب القائمة التي أصدرتهاClarivate Analytics للعام 2023.

وبهذه المناسبة أكد رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان أن حصول الجامعة على هذا الإنجاز للمجلات العلمية يأتي ضمن الإنجازات التي حققتها الجامعة في عدد من التصنيفات العالمية والذي يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م والذي يجسد الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- للعلم والعلماء.

يذكر أن المجلات التي تم تصنيفها هي 26 مجلة سعودية علمية ضمن تقرير الكلارفيت Clarivate للعام 2023م 14 مجلة منها تابعة لجامعة الملك سعود.