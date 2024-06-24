تحسين الحركة المرورية بطريق الخليج العربي بالقطيف

الدمام : البلاد

بدأت أمانة المنطقة الشرقية، في تنفيذ خطة أعمال تطوير طريق الخليج العربي بسيهات في محافظة القطيف، من خلال تحسين الحركة المرورية بالطريق مع تقاطع شارع اللؤلؤ بسيهات.

ويعد طريق الخليج العربي، أحد أهم الطرق المحورية، لما يربط بين مناطق حيوية وتجارية ذات جذب مرتفعة.

وتهدف الأعمال إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحام في دوار شارع الخليج في سيهات، واستحداث حارات التفاف ودوران، والذي سيتم على عدة مراحل، إذ تم إغلاق الطريق بشكل جزئي مع استمرارية الحركة المرورية، لعمل حارات للدوران قبل وبعد دوار سيهات الواقع بين عدد من الأحياء.

وأوضحت أمانة الشرقية، أن أعمال التحسين والتطوير تتمثل في تحسين الحركة المرورية للقادمين والخارجين، من مدينتي سيهات والدمام شمالًا وجنوبًا لتوفير استمرارية طريق الخليج العربي بحارة دوران في كل اتجاه، مشيرة الى إن أعمال التطوير ترمي إلى تحقيق مستهدفات رفع كفاءة وتعزيز شبكة الطرق، والارتقاء بالخدمات المقدمة وجودتها، والمساهمة في تحسين انسيابية الحركة المرورية، ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوار، إضافة إلى سعيها لتحقيق الأهداف والإستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية، وفق إستراتيجية ونظام محدد لإدارة وصيانة الطرق، وإطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة وخطط الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.