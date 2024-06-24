بعد أدائهم النسك في يسر وسهولة.. الجوازات : جاهزون لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج

البلاد ــ سكاكا

أكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ الدولية لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث دعمت منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية؛ لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.

وفي هذا السياق تستقبل مدينة الحجاج في أبو عجرم بمنطقة الجوف، الحجاج العابرين عبر المنطقة عائدين إلى دولهم بعد أداء فريضة الحج، من حجاج جمهورية العراق، بمنظومة من الخدمات المتكاملة منها خدمات الضيافة والمبيت والخدمات الصحية والتطوعية.

وحطت قوافل الحجاج في المدينة التي تعد محطة استراحة لهم، وتقدم مختلف الخدمات تحت إشراف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة، وبتكامل من الجهات الحكومية المختلفة منها وزارة الحج والعمرة و الهيئة العامة للأوقاف و أمانة المنطقة ممثل ببلدية ابوعجرم والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخدمات وزارة الصحة وتجمع الجوف الصحي عبر العيادات الميدانية، والهلال الأحمر السعودي، والجهات الأمنية، والمتطوعين من قطاعات غير ربحية من الجمعيات في المنطقة منها جمعية خدمات الحجاج والمعتمرين.



واستقبلت المدينة 5500 حاج وحاجة عبر مختلف القوافل التي تمر عبر المدينة وتنعم بالخدمات التي تقدمها الجهات كافة، منها خدمات الغذاء والسقاية والخدمات الصحية، كما قام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف بتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف.

وبين نائب رئيس جمعية خدمات الحجاج و المعتمرين سعدي الشمري، أن الخدمات المقدمة في مدينة الحجاج ساهمت في تسهيل رحلة الحج على الحجاج العابرين عبر المدينة بعد دخولهم من منفذ جديدة عرعر الحدودي، عبر قوافل الحافلات التي تعاقبت على الوصول للمدينة والمغادرة منها بمتابعة الجهات الأمنية منها أمن الطرق الذي سير دوريات أمنية لمرافقة الحافلات مروراً بمنطقة الجوف في رحلة الذهاب إلى المشاعر المقدسة ورحلة العودة خلال هذه الأيام.

كما تواصل المديرية العامة للجوازات إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، عبر منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1445ه،ـ.