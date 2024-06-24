الإقتصاد

السعودية للكهرباء تتيح لمشتركيها خيار دفع فواتيرهم عبر استبدال نقاط برنامج قطاف من stc

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1445 هـ      24 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أعلنت الشركة السعودية للكهرباء SEC، عن إتاحة خيار دفع الفاتورة من خلال استبدال نقاط برنامج قطاف من stc ، وذلك عبر “تطبيق الكهرباء”.

 وتأتي هذه الخدمة انطلاقاً من حرص الشركة على تطوير تجارب عملائها وتلبية تطلعاتهم بتقديم خيارات وتسهيلات إضافية وباستخدام أحدث التقنيات والحلول الرقمية، واستكمالًا للخدمات التي أطلقتها الشركة مع مجموعة من البنوك السعودية لتوفير خيارات سداد متعددة مثل: خدمة تقسيط فواتير استهلاك الكهرباء عبر البطاقات الائتمانية وبدون فوائد.

 كما أطلقت الشركة خلال الفترة الماضية مجموعة من المبادرات والخدمات الجديدة من خلال “تطبيق الكهرباء” مثل خدمة المحادثة المباشرة (٧/٢٤)، خدمة المكتب الافتراضي، وخدمات متابعة الاستهلاك بشكل ساعي، يومي وشهري ومقارنته مع المشتركين المماثلين واستلام إشعارات مخصصة للاستهلاك بشكل دوري .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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