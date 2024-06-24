“البيئة” تُطلق خدمة الحصول على تصريح إنشاء مصنع زراعي تحويلي

الرياض : البلاد

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة إلكترونية جديدة، لتمكين المستثمرين من الحصول على تصريح لإنشاء مصنع زراعي تحويلي، في إطار تطوير القطاع الزراعي، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي، وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزارة، أن الخدمة تستهدف المصانع الجديدة التي ستُقام مستقبلًا، للمشاريع والأنشطة المرتبطة بمواد خام طبيعية، أو مصادر طبيعية، أو إنتاجٍ حيواني، أو زراعي. مبينة أن إطلاق الخدمة يهدف إلى تسهيل الإجراءات للمستفيدين وتوفير وقتهم وجهدهم، والترخيص للمصانع الجديدة في المزارع والحيازات الزراعية، والمرتبطة بالإنتاج الحيواني والزراعي، إلى جانب معالجة أوضاع المصانع القائمة داخل الحيازات الزراعية في مناطق المملكة كافة.

ونوّهت الوزارة بضرورة تطبيق المستثمرين للاشتراطات الفنية، وفقًا للمشروعات والأنشطة الصناعية التي يمكن السماح بها خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، والمرتبطة بالموارد الطبيعية والثروة الحيوانية، مع مراعاة نظام البيئة والأنظمة ذات الصلة، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأفادت بأن السماح بإنشاء المشاريع أو الأنشطة الصناعية المرتبطة بالمواد الخام والمصادر الطبيعية أو الإنتاج الحيواني أو الزراعي، في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة، سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في قطاعات المنظومة؛ من خلال الصناعات التحويلية، وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على تصريح إنشاء مصنع زراعي تحويلي، يتم من خلال الدخول إلى بوابة “نما” للخدمات الإلكترونية، والتقدم بطلبٍ للحصول على الخدمة.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على السماح بإنشاء المشاريع أو الأنشطة الصناعية المرتبطة بالمواد الخام والمصادر الطبيعية، أو الإنتاج الحيواني أو الزراعي، في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة، مما يُسهم في تطوير القطاع الزراعي، والإسهام في تحقيق أهدافه الإستراتيجية؛ وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.