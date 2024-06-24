ارتفاع أسعار الذهب إلى 2324.36 دولارًا للأوقية

البلاد : متابعات

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، وسط ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية وتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال الأسبوع لمزيد من الدلائل حول توقيت خفض الفائدة الأمريكية.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية نسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 2324.36 دولارًا للأوقية فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2336.70 دولارًا للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة، لتصل إلى 29.55 دولارًا للأوقية، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.2 في المئة مسجلاً 990.30 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 947.50 دولارًا للأوقية.