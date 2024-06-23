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2000 رحلة عبر السكوتر لتيسير تنقّل الحجاج

صحيفة البلادaccess_time17 / ذو الحجة / 1445 هـ      23 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ مكة المكرمة

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن أكثر من 2000 رحلة تمت عبر مبادرة السكوتر الكهربائي، مشيرةً إلى أنها أثبتت نجاحها على مدى عامين من التجربة، لتنطلق هذا العام كخدمة رئيسة؛ تهدف إلى تيسير حركة حجاج بيت الله الحرام من كبار السن وذوي الإعاقة.

وتستهدف المبادرة تهيئة مسارات دائمة لتيسير تنقّل حجاج بيت الله الحرام على 3 مسارات، حيث يبدأ المسار الأول بين مشعري عرفة ومزدلفة بطول يمتد إلى 4 كم، بالإضافة للجسر الغربي المؤدي لمنشأة الجمرات بطول يبلغ 1,2 كم، وأخيراً عبر 1,2 كم في الجسر الشرقي المؤدي إلى منشأة الجمرات.

كما تتنوع أشكال السكوترات الكهربائية لتتناسب مع احتياجات ضيوف الرحمن، عبر عجلات رباعية وثلاثية وثنائية؛ بهدف توفير أنماط متعددة لتنقل ضيوف الرحمن تتسم بالسرعة والكفاءة والأمان.

يذكر أن الهيئة العامة للنقل بدأت في تجربة السكوتر الكهربائي في حج عام 1443هـ، لتتوسع بالتجربة في العام الماضي، وتبدأ رحلة جديدة في حج 1445هـ، في تقديم خدمات متنوعة ومريحة لقاصدي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

ويحرص أهالي المنطقة عادة على إحياء فنونهم التقليدية الأصيلة، وإبراز موروثهم الثقافي والاجتماعي عبر الفنون الشعبية، وبخاصة في مواسم الأعراس ، اعتزازًا بذلك الموروث وابتهاجًا بمناسباتهم وأفراحهم ، وتعريفًا للأجيال بتراث الآباء والأجداد ، وطرق أداء تلك الفنون العريقة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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