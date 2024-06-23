الإقتصاد

14 % نمو «غير النفطية».. 2.6 تريليون ريال حجم التجارة الخارجية

صحيفة البلادaccess_time17 / ذو الحجة / 1445 هـ      23 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي ، أن تجارة المملكة الخارجية شهدت تطورات متسارعة مدعومةً بالإصلاحات الهيكلية في رؤية 2030 للقطاعات السلعية والخدمية.

وبين خلال كلمته في التقرير السنوي للهيئة لعام 2023، أن حجم التجارة الخارجية السلعية بلغ 2.6 تريليون ريال في عام 2022 م، مسجِّلًا ارتفاعاً بنسبة 40 % عن العام السابق.

وأشار إلى أن الصادرات السلعية غير النفطية شهدت ارتفاعاً بنسبة 14 %، وبلغت 316 مليار ريال مقابل 277 مليار ريال في العام السابق، مع نمو الصادرات الخدمية بنسبة %236 لتبلغ 130 مليار ريال مقارنةً بـ 39 مليار ريال في العام السابق.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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