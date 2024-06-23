14 % نمو «غير النفطية».. 2.6 تريليون ريال حجم التجارة الخارجية

البلاد – الرياض

أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي ، أن تجارة المملكة الخارجية شهدت تطورات متسارعة مدعومةً بالإصلاحات الهيكلية في رؤية 2030 للقطاعات السلعية والخدمية.

وبين خلال كلمته في التقرير السنوي للهيئة لعام 2023، أن حجم التجارة الخارجية السلعية بلغ 2.6 تريليون ريال في عام 2022 م، مسجِّلًا ارتفاعاً بنسبة 40 % عن العام السابق.

وأشار إلى أن الصادرات السلعية غير النفطية شهدت ارتفاعاً بنسبة 14 %، وبلغت 316 مليار ريال مقابل 277 مليار ريال في العام السابق، مع نمو الصادرات الخدمية بنسبة %236 لتبلغ 130 مليار ريال مقارنةً بـ 39 مليار ريال في العام السابق.