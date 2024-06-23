1.3 تريليون دولار حجم الاستثمار العالمي

جنيف – وكالات

بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم 1.3 تريليون دولار في العام الماضي 2023 ، بانخفاض بلغ نسبة 2 %، وفقًا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” ، في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للبلدان النامية بنسبة 7 % إلى 867 مليار دولار في العام الماضي. وأشار التقرير الذي صدر حديثا ، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ، رغم صعوبة آفاقه ، إلا أن تسجيل نمو متواضع للعام بأكمله يبدو ممكنًا، مع تخفيف الظروف المالية والجهود المتضافرة نحو تيسير الاستثمار. وأوضحت “ريبيكا جرينسبان” الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن مستهدفات الاستثمار لا تتعلق فقط بتدفقات رأس المال ، بل أيضا بالإمكانات البشرية والرعاية البيئية والسعي الدائم لتحقيق عالم أكثر إنصافًا واستدامة.