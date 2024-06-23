مليون حاج يستفيدون من “برنامج إجابة السائلين”

البلاد ــ مكة المكرمة

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي أنَّ عدد المستفيدين من برنامج إجابة السائلين في الحرمين الشريفين، من الفترة 1 ذي القعدة حتى 15 ذي الحجة لعام 1445هـ؛ بلغ أكثر من مليون حاج ومعتمر وزائر، في رقم قياسي جديد في تاريخ الرئاسة؛ بهدف توعية قاصدي المسجد الحرام بأمور العقيدة الإسلامية، والعبادات الشرعية، وأحكام مناسك الحج والعمرة.

وشارك في البرنامج عدد من أصحاب الفضيلة والعلماء من ذوي العلم والرصانة الفقهية والإلمام بالمستجدات والنوازل؛ للإجابة على مسائل المناسك والاستفسارات الشرعية على مدار الساعة.

وكان البرنامج يُنفذ عبر 19 موقعاً داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، كما تمت تغطية ساحات الحرم بكبائن عدة؛ لإرشاد وإجابة السائلين بـ11 لغة، وبأحدث الطرق المرنة والوسائل الممكنة.

إلى ذلك نفذ تجمع المدينة المنورة الصحي مبادرة ميدانية للتوعية بأهمية الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 عصراً وتوزيع المظلات والحقائب الصحية وعبوات المياه وأكياس الثلج الطبي.



وأوضح التجمع أن المبادرة تأتي بالتزامن مع عودة ضيوف الرحمن إلى المدينة بعد أداء مناسك الحج وارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة بشكل ملحوظ؛ بهدف رفع نسبة الوعي لدى زوار المسجد النبوي الشريف بالإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل عند الإصابة ومتى يجب تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وبيّن أن المبادرة تضمنت في يومها الأول توزيع 3500 كيس ثلج طبي، و 10300 عبوة مياه لتخفيف درجة الحرارة، و 4850 مظلة للوقاية من أشعة الشمس، وتوزيع أكثر من 3297 حقيبة صحية، استفاد منها أكثر من 12 ألف زائر للمسجد النبوي الشريف.

يذكر أن تجمع المدينة المنورة الصحي أكمل استعداداته لمواجهة الإجهاد الحراري بالمنطقة من خلال تجهيز 32 سريراً لعلاج حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، توزعت على عدد من المنشآت الصحية بالمدينة.