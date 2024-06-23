رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى جمهورية ألبانيا

الرياض : البلاد

يبدأ معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بـن محمد بن إبراهيـم آل الشيخ زيارة رسمية إلى جمهورية ألبانيا على رأس وفد من مجلس الشورى تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من معالي رئيسة البرلمان بجمهورية ألبانيا السيدة لينديتا نيكولا.

وأكد معاليه في تصريح صحفي حرص المملكة العربية السعودية الدائم على تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة سعياً لما فيه خير ونماء واستقرار العالم.

ونوه معاليه بما تمثله الزيارات المتبادلة بين مجلس الشورى والمجالس المماثلة والبرلمانات من أهمية بالغة يسعى من خلالها المجلس إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لما لها من أثر بالغ في تعزيز العلاقات، ودور ريادي فاعل في معالجة كثير من القضايا.

وأشار معاليه إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم الدبلوماسية الرسمية من خلال زيادة التعاون الثنائي بين مجلس الشورى والبرلمان بجمهورية ألبانيا سعياً لكل ما من شأنه دعم العلاقات الثنائية وزيادة التنسيق والتعاون البرلماني وتعزيزاً للعلاقات في مختلف المجالات من خلال لقاء المسؤولين في جمهورية ألبانيا.

وتشهد الزيارة جلسة مباحثات رسمية مشـتركة يعقدها معالـي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مع معالي رئيسة البرلمان بجمهورية ألبانيا لينديتا نيكولا , تتعلق بالعلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الألباني, فيما يلتقي معاليه خلال الزيارة عددًا من كبار المسؤولين في جمهورية ألبانيا.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى خلال زيارته إلى جمهورية ألبانيا أعضاء المجلس إبراهيم بن محمد المفلح , والدكتور سعود بن ليلي الرويلي وعددٌ من مسؤولي مجلس الشورى.