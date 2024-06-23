تصنيف أداء النقل الجوي والمطارات

البلاد – الرياض

بلغ إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر مايو الماضي، (1318) شكوى ، وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا خدمات الأمتعة، ثم الرحلات، ثم التذاكر ، وذلك حسب المؤشر الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.

وحققت الخطوط الجوية السعودية أقلّ شركات الطيران في الشكاوى، بواقع (10) شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وارتفاع بنسبة المعالجة بالوقت المحدد إلى 95 % ، فيما حلَّت طيران أديل ثانياً بواقع (11) شكوى ، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 99 %، وجاء ثالثًا طيران ناس حيث وصل عدد الشكاوى إلى (13) شكوى ، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %. وحصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة ، في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، بينما حصل مطار الأمير سلطان الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا بما نسبته 0.4 % ، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار نجران هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 2 % لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوتين وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %.