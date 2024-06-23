المملكة وسويسرا تعززان التعاون المالي

البلاد – الرياض

أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أهمية هذا الحوار ومساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق مصالحهما المشتركة في مختلف القطاعات المالية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الرابعة من الحوار المالي السعودي السويسري الذي عُقد مؤخرا في مدينة زيورخ السويسرية، بمشاركة مسؤولين في وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة التأمين، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وفنتك السعودية، وبحضور وزيرة المالية السويسرية ونائبة رئيس الاتحاد السويسري المستشارة الفيدرالية السيدة كارين كيلر سوتر.

وبحسب “واس” ، أشار الوزير في كلمته ، إلى أن سويسرا شريكٌ تجاري مهم للمملكة بأكثر من 100 شركة سويسرية على أراضيها، موضحاً أن المملكة تتطلع إلى استكشاف مجالات جديدة؛ لتعميق التعاون بين البلدين بما في ذلك مجال التأمين، إضافة إلى استكشاف الأسواق الجديدة وأفضل الممارسات في ذلك، لافتاً النظر إلى أهمية تعزيز التعاون المستمر في مجال التقنية المالية؛ نظراً لعمق الخبرة والاستثمارات الكبيرة لدى كلا البلدين. من جهتها ، أكدت وزيرة المالية نائبة رئيس الاتحاد السويسري المستشارة الفيدرالية كيلر سوتر من جانبها أهمية التعاون الدولي في القطاع المالي، مبينةً أن التعاون في إطار المؤسسات المالية الدولية يلعب دوراً رئيساً في منع الأزمات المالية، لافتةً النظر إلى أن سويسرا تسهم بنشاط في ذلك بخبراتها وتستفيد من تعاونها مع المملكة في الهيئات المتعددة الأطراف. تضمن الحوار المالي نقاشات عن سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وآفاق الاقتصاد الكلّي، والتعاون الدولي متعدد الأطراف، وتطورات القطاعات المالية لدى البلدين، بالإضافة إلى نظرة عامة على آخر التطورات في الخدمات المصرفية والتمويل الرقمي والتأمين والتمويل المستدام.