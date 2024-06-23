الرياضة الخليج ينهي عقد مدربه بيدرو إيمانويل بالتراضي

الدمام-البلاد

أنهت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل عقد مدرب فريق كرة القدم، البرتغالي بيدرو إيمانويل بالتراضي بين الطرفين، بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية. جاء ذلك بعد اعتذار البرتغالي عن إكمال مشواره مع الدانة مع تبقي موسم في عقده، حيث أبدى نيته لإنهاء مسيرته التي امتدّت للموسمين مع أبناء سيهات، مع نهاية منافسات الموسم الرياضي 2023/2024. وقاد البرتغالي بيدرو إيمانويل الكفة الفنية للخليج في 69 مواجهة، انتصر في 21 وتعادل في 14 بينما خسر في 34 مناسبة، وخلال الموسم المنصرم وصل بالفريق إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وأنهى الدوري في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.