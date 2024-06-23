الرياضة

أمير الشرقية ونائبه يهنئان نادي الجبيل بصعوده لدوري “يلو”

صحيفة البلادaccess_time17 / ذو الحجة / 1445 هـ      23 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد، رئيس نادي الجبيل الرياضي خالد الخاطر يرافقه أعضاء النادي، وذلك بمناسبة صعود النادي إلى دوري الدرجة الأولى “يلو”.

وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية دعم القيادة الرشيدة–أيدها الله – للرياضة السعودية التي تحظى باهتمام كبير، وهنأ سموه أعضاء النادي بمناسبة صعودهم، متمنياً لهم المزيد من الإنجازات.
ورفع الخاطر الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه للرياضة بالمنطقة.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد، رئيس نادي الجبيل الرياضي خالد الخاطر، يرافقه أعضاء النادي وذلك بمناسبة صعود النادي إلى دوري الدرجة الأولى “يلو”، وهنأ سمو نائب أمير المنطقة الشرقية أعضاء النادي بهذا النجاح، متمنياً لهم المزيد من التقدم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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