مزارع وأكواخ المندق مقصد للزوار والسياح

الباحة : البلاد

تزخر منطقة الباحة بالعديد من المزارع الخاصة التي أصبحت وجهة سياحية للكثير من السياح وزوار المنطقة ، حيث حظيت تلك المزارع باهتمام أصحابها وأعادت تأهيليها لتكون وجهة سياحية تعكس هوية منطقة الباحة الزراعية والسياحية .

وتعد مزرعة وأكواخ الحازم الريفية التي تقع في محافظة المندق أحد النماذج للعديد من المزارع المنتشرة في المنطقة، والتي تضم العديد من الأشجار المتنوعة وأكواخ ريفية تم تنظيمها بطريقة جاذبة للزوار .

وقال صاحب المزرعة عثمان حسن الزهراني إن فكرة إعادة تأهيل المزرعة مرة أخرى بدأت في عام 2022م حيث تم تأهيل مدرجاتها الزراعية وزراعة أنواع مختلفة من الأشجار المنتجة للفواكه الموسمية التي تشتهر بها منطقة الباحة منها البن ( القهوة) والرمان واللوز واليمون والبرتقال الملكي والمشمش والخوخ وكعب الغزال والتين (الحماط) والتوت (بلاك بيري)، إلى جانب زراعة عينات لبعض الأشجار النادرة.

وبين أنه حرص على تطوير المزرعة لتكون أكثر جذباً من خلال إنشاء عدد من الأكواخ السكنية (إيواء) ، وأكواخ أخرى عبارة عن جلسات تؤجر بنظام الساعة، وكوفي ومنتجع يظم عدداً من الجلسات بين أحضان الطبيعة في المزرعة نفسها التي زاد جمالها بشلالات المياه وبعض الطيور.

وأضاف أنه حظي بدعم من أمانة المنطقة ممثلة في بلدية المندق وفرع وزارة الزراعة في إعادة تأهيل المزرعة ، مؤكدًا أن هناك خططاً تطويرية في المستقبل ستشهدها المزرعة لاستيعاب الزوار خاصة في فصل الصيف .

وقد حرص الكثير من الأهالي في منطقة الباحة على إعادة استصلاح مزارعهم وجعلها مواقع سياحية يقصدها الزوار من مختلف المناطق ، وبما يعكس هوية المنطقة السياحية والزراعية ووفق رؤية المملكة 2030 ضمن مبادرة السعودية الخضراء.