الرياضة في «يورو 2024».. التعادل السلبي يخيم على مواجهة فرنسا وهولندا

البلاد- جدة حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة المنتخب الفرنسي مع نظيره الهولندي، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة «D» ببطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، على ملعب ريد بول آرينا بمدينة لايبزيج الألماني. وشهدت المباراة إهدار العديد من فرص التهديف السهلة من لاعبي المنتخبين، كما ألغى الحكم هدفًا لصالح منتخب هولندا سجله تشافي سيمونز عند الدقيقة 69؛ بداعي وجود تسلل. بهذه النتيجة؛ رفع منتخب هولندا رصيده إلى 4 نقاط ليظل في صدارة جدول ترتيب المجموعة، متفوقاً بفارق الأهداف عن منتخب فرنسا الذي يمتلك 4 نقاط يحتل بهم المركز الثاني. وكانت مباريات الجولة الأولى؛ قد شهدت فوز هولندا على بولندا 2-1، فيما فازت فرنسا على النمسا1-0. ويحتل منتخب النمسا المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة حيث في جعبته 3 نقاط، بينما يحتل منتخب بولندا المركز الرابع والأخير برصيد خال من النقاط. يشار أن الجولة الثالثة والأخيرة، سوف تشهد مواجهة بين المنتخب الفرنسي ونظيره البولندي، بينما يواجه منتخب هولندا منافسه النمساوي.