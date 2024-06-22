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سفير سريلانكا الجديد لدى المملكة يثمن نجاح موسم الحج

صحيفة البلادaccess_time16 / ذو الحجة / 1445 هـ      22 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

ثمن السفير السريلانكي المعيّن لدى المملكة “عمر لبي أمير أجود” النجاح الكبير لموسم حج هذا العام..

وقال السفير أمير أجود في أول تصريح له بعد تعيينه سفيراً لدى المملكة إنه أدى مناسك حج هذا العام ضمن وفد الحج السريلانكي وإنه رأى بعينه الخدمات التي قدمت للحجاج كافة مثنياً على “البنية التحتية الرقمية للمملكة في ترتيبات الحج”..

وقدم السفير السريلانكي الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد “على الترتيبات المتميزة والمنظمة بدقة لملايين الحجاج الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة من جميع أنحاء العالم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام”..

وقال إن “البنية التحتية الرقمية القوية التي تم تقديمها حديثاً في المملكة مكنت من تقديم خدمات ممتازة عبر نظام “نسك” للحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم”..

كما أتاحت “خدمة الهوية الرقمية، على وجه الخصوص، للحجاج استخدام الهوية الرقمية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وإثراء تجربتهم في المملكة”..

وتابع السفير أمير أجود “هذا تحول رقمي جذري يتناسب مع أهداف رؤية المملكة 2030”..

وقال إن “سريلانكا سنوياً 3500 حاجاً لأداء فريضة الحج”..

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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