” العيسى وجنة” يتبادلان الطعون قبل انتخابات الأهلي

علمت مصادر” البلاد” أن د. خالد العيسى والمستشار أحمد جنة المرشحان لانتخابات رئاسة مؤسسة الأهلي غير الربحية قد تقدم كل منهما بطعن ضد قائمة الآخر.
فقد تقدم المرشح الدكتور خالد العيسى بطعن واحد على قائمة المستشار أحمد جنة، بأن جنة لم يتقلد أي منصب قيادي أو تنفيذي إبان عمله في البنك الأول استناداً للمادة الثالثة عشرة من لائحة مؤسسات أعضاء الأندية الرياضية.
فيما طعن المستشار أحمد جنة في الدكتور خالد العيسى؛ بسبب مخالفة المرشح أثناء فترة رئاسته عندما قام بتوظيف السيد أدهم الزهراني في المؤسسة غير الربحية للنادي، ما يعد تضارب مصالح شخصية بين المرشح وأدهم الزهراني، وذلك استناداً للمادة الحادية والأربعين الفقرة (١/أ) من اللائحة المنظمة لمؤسسات أعضاء الأندية، كما طلب المرشح جنة بإسقاط عضوية العيسى استناداً للائحة المادة التاسعة بالفقرة (١/أ) إعمالاً لحكم المادة العاشرة بالفقرة (١/ب).
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