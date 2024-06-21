يورو 2024 | إسبانيا تهزم إيطاليا وتبلغ ثمن النهائي

تأهل منتخب إسبانيا إلى ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024، بفوزه الصعب على إيطاليا سهرة الأربعاء بهدف نظيف، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وضمن منتخب لا روخا مكانه في الدور التالي بعدما جمع العلامة الكاملة، من انتصار في الجولة الأولى 3-0 ضد كرواتيا، ثم انتصار ضد إيطاليا 1-0.

سجل هدف اللقاء الوحيد، المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري بعد 10 دقائق من انطلاقة الشوط الثاني، عندما اعترض بالخطأ توزيعة تهادت إلى الشباك.



يلعب منتخب إيطاليا مباراة الجولة الثالثة والأخيرة أمام ألبانيا يوم الاثنين المقبل، ويحتاج إلى التعادل على الأقل من أجل التأهل إلى ثمن النهائي.

يتصدر منتخب إسبانيا المجموعة بست نقاط، يليه إيطاليا بثلاث نقاط، ثم نقطة واحدة لكل من ألبانيا وكرواتيا.

شاهد ملخص المباراة