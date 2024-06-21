رئيس مكتب شؤون حجاج الكويت يبارك نجاح موسم الحج

البلاد – جدة

بارك رئيس مكتب شؤون حجاج الكويت الدكتور بدر حجر المطيري نجاح موسم حج عام 1445 هـ، مشدداً على أن التسهيلات والخدمات المميزة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لضيوف الرحمن وراء نجاح الموسم.

والتقى رئيس مكتب شؤون الحج الكويتي برئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) أ. محمد معاجيني ونائبه أ. موفق خوج والرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. أحمد تمار ونائبه أ. محمد خزامي وأعضاء مجلس الإدارة في مقر مطوفي الدول العربية بمكة المكرمة.

ونقل المطيري شكره وتقديره باسم حجاج الكويت لمطوفي الدول العربية ممثلة بذراعها رحلات ومنافع على ماقدموه من خدمات مميزة لحجاج الكويت البالغ عددهم 8 آلآف حاج كويتي أدوا الفريضة هذا الموسم بيسر وسهولة واطمئنان .

وأثنى على الخدمات التي تقدمها مطوفي حجاج الدول العربية ممثله برحلات ومنافع لحجاج الكويت على مستوى السكن والإعاشة والتنقلات، مشدداً على أن التعاون بين مكتب شؤون حجاج دولة الكويت ومطوفي حجاج الدولة العربية قديم ومستمر، وفي كل سنة نلمس تطوراً في الخدمات وتحسيناً وتجويداً من قبل مقدميها.



وقدم شكره لوزارة الحج والعمرة على التحسينات المستمرة في الخدمات التي انعكست على راحة ضيوف الرحمن، تحقيقاً لتطلعات وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظها الله – التي تحرص في كل موسم على التطور في البنية التحتية أو على صعيد الخدمة حتى يؤدي الحجاج نسكهم بيسر وسهولة وأمان.

من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة أ. محمد معاجيني على حرص مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. أحمد تمار أن الشركة تسعي بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء الحجاج لنسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله-للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.