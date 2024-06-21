الرياضة رسميًا .. إبراهيم المهيدب رئيسًا لمجلس إدارة نادي النصر

البلاد- الرياض فازت قائمة إبراهيم عبدالله المهيدب برئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية، وذلك عن طريق التزكية، عقب اكتمال النصاب القانوني، اليوم الجمعة. وكانت إدارة نادي النصر قد تلقت خطابًا من اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية يتضمن القائمة النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية وذلك على النحو التالي: إبراهيم عبدالله المهيدب – مرشح للرئاسة.

عبدالعزيز عبدالله العمران – مرشح نائب الرئيس.

خالد بن وليد المالك – مرشح للعضوية.

ياسر سليمان الخليوي – مرشح للعضوية.

قفاري بن صالح القفاري – مرشح للعضوية.

زياد وهبي سليمان – مرشح للعضوية.

تركي صالـح التميمي – مرشح للعضوية. وكان النصر قد أعلن أمس الخميس عن تأجيل عقد الجمعية العمومية لمؤسسة النادي غير الربحية لمدة 24 ساعة؛ نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني؛ وفقًا للمادة (16) فقرة 3 من النظام الأساس لمؤسسة أعضاء الأندية الرياضية. وعقدت الجمعية العمومية؛ اليوم الجمعة، عند تمام الساعة الخامسة عصرًا، وذلك وفقًا للمادة (8) فقرة 3 من اللائحة. وقد حدد يوم غد السبت الموافق 22 يونيو، موعداً لتقديم الطعون على عقد الجمعية العمومية لمؤسسة نادي النصر غير الربحية، على أن يتم النظر فيها لمدة يومين فقط، هما 23 و24 من الشهر ذاته.