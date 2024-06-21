الرياضة بالتزكية.. لؤي ناظر رئيسًا للاتحاد

البلاد- جدة فازت قائمة لؤي ناظر برئاسة نادي الاتحاد بالتزكية، بعد انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية لمؤسسة أعضاء نادي الاتحاد الرياضية. وجاء الإعلان عن فوز لؤي ناظر وقائمته، بعد إعلان انعقاد الجمعية العمومية للنادي واكتمال النصاب القانوني. ومن المقرر أن يتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ 21 يونيو ولمدة يوم واحد، وذلك من خلال رابط منصة الجمعية العمومية للانتخابات.