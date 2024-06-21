الرياضة المكسيكي” كينونيس” أحدث صفقات القادسية

البلاد- جدة أبرم نادي القادسية صفقة جديدة لتدعيم صفوف فريق الكرة الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع اللاعب المكسيكي جوليان كينونيس. وتعاقد القادسية رسميًا مع كل من” نانديز وحسين القحطاني وكوين كاستيلس وجوليان كينونيس” بعد عودته إلى دوري روشن. كينونيس وُلد في كولومبيا، ويحمل الجنسية المكسيكية، ويبلغ من العمر27 عامًا. ويشغل كينونيس مركزي المهاجم الصريح والجناح الأيسر. ودافع لاعب القادسية الجديد عن ألوان قمصان عدة أندية مكسيكية؛ منها تايجرز وأطلس وأمريكا كلوب. وخاض اللاعب 5 مباريات دولية، بقميص المنتخب المكسيكي ونجح في تسجيل هدفين. وفي جعبة اللاعب 8 ألقاب؛ منهم لقب مع المنتخب الكولومبي للشباب، حينما كان يمثله قبل حمل الجنسية المكسيكية. وخلال مشواره كاملاً مع الأندية لعب 293 مباراة، سجل خلالها 125 هدفًا، وصنع 31 آخرين، وحصل على 45 بطاقة ملونة( 42 صفراء و3 حمراء).