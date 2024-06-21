أمانة جدة تحبط تهريب (1,243) من لحوم الأضاحي

جدة : البلاد

أحبطت أمانة محافظة جدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك للعام 1445هـ، تهريب 1,243 ذبيحة فاسدة في 5 نقاط تفتيش عبر المنافذ واحتجزت 109 مركبات تقل تلك المذبوحات بطرق مخالفة تفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.

وأوضحت أمانة جدة أن الفرق الرقابة في بلديات الجنوب – أم السلم – طيبة – بريمان، وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وبمساندة الجهات الأمنية تمكنت من ضبط ومصادرة الذبائح غير صالحة للاستهلاك الآدمي بنقاط التفتيش المعتمدة على المنافذ، وجرى على أثرها إتلاف 1,225 من المذبوحات غير صالحة للاستهلاك.

وفي سياق متصل أزالت الأمانة 409 من الحظائر المخالفة و527 من المسالخ كما جرى تحريك 1,594 مركبة تمارس بيع الأغنام في مواقع غير مصرحة.