الرياضة أبطال UFC يطلقون عبارات التحدي من الرياض

البلاد- الرياض

قبل 24 ساعة من انطلاق 11 مواجهة في نزالات UFC التي تُقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وتحديداً على “الأوكتاجون” الذي سيتم تشييده في “المملكة أرينا”، عُقد أمس(الخميس) المؤتمر الصحفي الخاص بأبطال النزالات. جون ويتكر ضد إكرام أليسكروف أطلق الأسترالي جون ويتكر تحدياً شديداً ضد منافسه الروسي إكرام أليسكروف، مؤكدًا على جهوزيته العالية السبت المقبل على الرغم من اختلاف أليسكروف عن حمزة شيماييف في التكتيك والمهارة. وأشار إلى أنه سيعتمد كثيراً على تجاربه وخبراته السابقة التي تعلمها طوال مسيرته في هذه الرياضة. عبر ويتكر أيضاً عن سعادته الكبيرة في أن يكون مشاركاً في أول نزال لـ UFC يقام في السعودية، مبدياً تفاجئه من وجود جمهور كبير له في المملكة. وشكر UFC على تنظيم هذا الحدث وإكرام أليسكروف على قبول التحدي. من جهته، أكد الروسي إكرام أليسكروف أن المدة الزمنية القصيرة لقبول التحدي لن تكون عائقاً لمواجهته المنتظرة مع الأسترالي جون ويتكر، مشيراً إلى أنه كان يسعى بشدة إلى نزال مماثل. ووعد جمهوره ببذل كل جهد للفوز يوم السبت المقبل. وفي ردٍ على سؤال حول تصريحات التحدي التي أطلقها جون ويتكر تجاهه قال الملاكم الذي ينحدر من أصول داغستانية :”لقد سمعت مثل هذه التصريحات للملاكم الأسترالي ولكن يبدو أنه لا يعرف ما الذي أن يمكن أن نقدمه نحن كداغستانيين على الأوكاتجون “. وكشف أليسكروف أنه أجرى بعض الاتصالات مع مدربيه السابقين، بالإضافة إلى نجم الفنون القتالية المختلطة الشهير حبيب نورمحدوف للحصول على نصائح مفيدة. سيرجي بافلوفيتش ضد ألكسندر فولكوف تحدث الروسي سيرجي بافلوفيتش عن نزاله مع ألكسندر فولكوف قائلاً: “لدي مباراة مهمة أنتظر الفوز فيها، وأنا جاهز كمن يتجهز للحرب”. فيما عبر فولكوف عن سعادته بلقاء جمهوره في السعودية وقال حول نزاله ضد بافلوفيتش: “لا أخفي توتري من قوة خصمي في هذا النزال، ولكن لدي رغبة شديدة بالفوز. أعتقد أن الحظ سيكون له دور كبير في النتيجة النهائية. أدعو جمهوري الكبير سواءً من الروس أو العرب لتشجيعي بحماسة، حيث سيكون لهم دور في انتصاري”. وأضاف: “أهمية هذا النزال ستخولني للدخول في بطولة UFC، وهذا ما أطمح إليه”. شارا ماجوميدوف ضد جويلتون لوترباخ أبدى الروسي شارا ماجوميدوف، الذي يسعى للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في UFC، جاهزيته الكاملة لمواجهة جويلتون لوترباخ من البرازيل في وزن المتوسط (Middleweight). وقال: “سأحاول أن أتميز في لعبي ضد خصمي لتحقيق الفوز، خصوصاً أن هذه المباراة الثانية لي مع UFC وأهدف إلى أن أستمر معهم في نزالات قادمة”. دانييل رودريغز ضد كيلفن غاستيلوم أكد الأمريكي دانييل رودريغز، الذي سيواجه مواطنه كيلفن غاستيلوم في نزال وزن الوسط، خلال المؤتمر الصحفي أن هذا النزال مع اسم كبير مثل غاستيلوم لا يمكن التنبؤ فيه بما سيحدث. وأوضح: “لقد مر منافسي بلحظات صعبة، لكن يجب علي أن أستعد لأفضل نسخة ممكنة من ذلك الخصم”. أما غاستيلوم فأكد أنه يبذل كل جهده للوصول إلى الوزن المثالي من خلال العديد من التمارين الصعبة، مضيفاً: “سنكون على موعد مع عرض رائع يوم السبت. خصمي بالتأكيد قوي للغاية ولديه مهارات جيدة في الدفاع، لكن عندما ندخل الأوكاتجون ويُغلق الباب، تخرج خطط اللعب من النافذة”.