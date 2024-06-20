وزير الداخلية نقل تحيات وتهنئة القيادة للمشاركين في أمن الحج.. يسر وأمن وطمأنينة.. نجاح قياسي لموسم الحج

مكة المكرمة – واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتهنئتهما للمشاركين في تنفيذ خطة أمن الحج من منسوبي وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والجهات العسكرية المساندة من وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ورئاسة الاستخبارات العامة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واعتزازهما وتقديرهما -حفظهما الله- بتحقيق أهداف الخطط الأمنية والتنظيمية التي أسهمت -بتوفيق الله- في نجاح مهمة حج هذا العام 1445هـ والمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مبنى الوزارة بمكة المكرمة كبار مسؤولي الوزارة وقادة القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج والقوات المساندة من القطاعات والجهات العسكرية والأمنية.

وأكد سموه في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن الخبرات التراكمية والقدرات البشرية المؤهلة، والتوظيف الأمثل للتقنية مع التخطيط الإستراتيجي أدى بتوفيق الله إلى تحقيق حج آمن وتجربة ثرية يعيشها الحاج في هذه الرحلة الإيمانية.

وثمن سموه الجهود التي بذلتها القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في حج هذا العام والتزامهم التام بالخطط المعتمدة، موجهًا بنقل تحياته لجميع المشاركين في حج هذا العام من القطاعات العسكرية والأمنية.

خطط أمن الحج

وفي كلمته أكد معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن قوات أمن الحج تواصل تنفيذ خطط أمن الحج وخطة حفظ النظام وسط تكامل بين الجهات المشاركة كافة، وباستخدام كل الممكنات من وسائل التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي والقدرات البشرية والآلية.

وبيّن معاليه أن قوات أمن الحج مستمرة في متابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية حتى استكمال أعمال الحج وعودة حجاج بيت الله الحرام إلى بلدانهم سالمين غانمين.

حضر اللقاء معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، ومعالي نائب رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن فهد العويس، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وعدد من أصحاب المعالي وقادة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركين في مهمة الحج.