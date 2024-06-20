ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يستقبل 6 رافعات ساحلية وجسرية

الدمام : البلاد

استقبل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مُمثلاً في مشغل محطتي الحاويات بالميناء الشركة السعودية العالمية للموانئ “SGP”، عدد 3 رافعات ساحلية (QC) بقدرات تشغيل آلية، و3 رافعات جسرية (RTG)، ليصبح عدد الرافعات الساحلية 18 رافعة، إضافة إلى 50 رافعة جسرية، مما يسهم في تطوير البنية التحتية للميناء، ويمكنه من التعامل مع السفن العملاقة، بكفاءة وسهولة.

وتمتلك الرافعات الجديدة إمكانية الوصول لـ 25 صف كحد أدنى، مما يسهم في استقبال السفن المتطورة والضخمة بكامل الإنتاجية وبكفاءة عالية ، كما يعمل على رفع وتأهيل مهارات الكوادر البشرية، عبر استخدام الرافعات الحديثة، مما يدعم منظومة الموانئ السعودية، ويرسخ دور المملكة المتنامي في سلسلة الخدمات اللوجستية العالمية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز المكانة المحورية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ ليصبح مركزًا عالميًا تنافسيًا مُستدامًا، وفق عقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة العامة للموانئ مع الشركة السعودية العالمية للموانئ البالغ قيمتها الاستثمارية 7 مليارات ريال.