مبادرات تمكين رواد الأعمال

البلاد – الرياض

اختتم بنك التنمية الاجتماعية، مشاركته في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين لعام 2024، التي أُقيمت مؤخرا ، في مدينتي جويانيا وفلورينابلس، البرازيل، بحضور قادة من منظومة ريادة الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

واستعرض البنك مبادراته وبرامجه التمويلية لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والناشئة وكذلك العمل الحر، فيما سلّط من خلال مبادرة “تجسيد” الضوء على المنتجات السعودية، وفرص إنفاذ هذه المنتجات للأسواق العالمية، كما شارك في الجلسة الحوارية الرئيسية للوفد السعودي، التي ركزت على أهمية تعزيز أطر التعاون بين رواد الأعمال المدعومين من البنك ونظرائهم في الدول الأخرى، إضافة إلى المشاركة في ورش عمل حول الابتكار في الأعمال، والاستدامة، والتقنية المتقدمة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي: نحن فخورون بقصص النجاح لرواد الأعمال السعوديين التي تم استعراضها في القمة التي شهدت إبراز عدد من المشاريع المحلية الرائدة والواعدة التي تعكس الهوية السعودية، ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع الدول الأخرى في مجال ريادة الأعمال، وتبادل الأفكار، وخلق فرص استثمارية جديدة.