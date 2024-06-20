الرياضة

لاعب يوفنتوس يقترب من” روشن”

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1445 هـ      20 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
أكدت تقارير إيطالية اقتراب لاعب يوفنتوس الإيطالي، مويس كين من الانتقال لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكدت شبكة “سبورت إيطاليا”، أن يوفنتوس أبلغ مويس كين بضرورة البحث عن ناد جديد له في ظل عدم حاجة النادي لخدماته بالموسم الجديد.

وأوضحت الشبكة، أن النادي الإيطالي لا يعتبر مويس كين مهاجم الفريق جزءًا من خطط النادي للموسم الجديد، في ظل اهتمام عدد من أندية دوري روشن بالتعاقد مع اللاعب.

وتواجه أندية دوري روشن السعودي للمحترفين منافسة قوية مع أندية إيطالية مثل فيورنتينا وبولونيا لحسم صفقة ضم اللاعب مويس كين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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