الرياضة لاعب يوفنتوس يقترب من” روشن”

البلاد- جدة

أكدت تقارير إيطالية اقتراب لاعب يوفنتوس الإيطالي، مويس كين من الانتقال لدوري روشن السعودي للمحترفين. وأكدت شبكة “سبورت إيطاليا”، أن يوفنتوس أبلغ مويس كين بضرورة البحث عن ناد جديد له في ظل عدم حاجة النادي لخدماته بالموسم الجديد. وأوضحت الشبكة، أن النادي الإيطالي لا يعتبر مويس كين مهاجم الفريق جزءًا من خطط النادي للموسم الجديد، في ظل اهتمام عدد من أندية دوري روشن بالتعاقد مع اللاعب. وتواجه أندية دوري روشن السعودي للمحترفين منافسة قوية مع أندية إيطالية مثل فيورنتينا وبولونيا لحسم صفقة ضم اللاعب مويس كين.