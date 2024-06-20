شدّد على الحكمة والحزم مع أي أمر مخالف.. أمير المدينة المنورة يتفقد منظومة العمل في المسجد النبوي

المدينة المنورة- واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- إلى رجال الأمن والجهات المشاركة في مهام الحج والزيارة على جهودهم، التي يبذلونها في خدمة ضيوف الرحمن، مستشعرين في ذلك عِظم مسؤولية تحقيق الأمن والسكينة لقاصدي المسجد النبوي.

وقال الأمير سلمان بن سلطانبن عبدالعزيز: نُدرك حجم العمل الذي يؤديه رجال الأمن وزملاؤهم كافة في مختلف القطاعات العسكرية في الحفاظ على أمن وسلامة كل من دخل مدينة رسول الله للصلاة فيها وهو آمن على نفسه وماله وعِرضه، مشيراً إلى عظم الأجر والمثوبة لهؤلاء الأبطال نظير هذا العمل الإنساني النبيل، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية التعامل بكل حكمة وحزم -كما هو معتاد من رجال الأمن- مع أي أمر مخالف، أو يُعكر صفو الزوار.

وكان سمو أمير منطقة المدينة المنورة، قد وقف ميدانياً على منظومة العمل في رحاب المسجد النبوي بالتزامن مع وصول طلائع ضيوف الرحمن القادمين من مكة المكرمة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج هذا العام بيسر وطمأنينة في ظل رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتسخير الإمكانات كافة؛ لخدمة ضيوف الرحمن حيث إنها تعد أولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة في إطار رعاية الحرمين الشريفين والعناية بشؤون قاصديهما.